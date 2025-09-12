Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Racing se recuperó con una valiosa victoria ante San Lorenzo

La Academia venció al Ciclón por 2-0 en Avellaneda y sigue prendido en la lucha por la clasificación.

Hoy 21:09

Racing logró cortar su mala racha en el momento justo. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia venció por 2-0 a San Lorenzo con goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari, resultado que le permitió dejar atrás una seguidilla negativa de cuatro derrotas consecutivas como local y cinco fechas sin triunfos en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El equipo de Gustavo Costas supo aprovechar los errores del Ciclón y mostró una versión más sólida que en presentaciones anteriores, lo que le da aire en la recta final del campeonato. Con el triunfo, Racing recuperó confianza y se reencontró con su gente tras varias jornadas de frustraciones en Avellaneda.

Ahora, la Academia se enfocará de lleno en su gran objetivo del año: la Copa Libertadores de América. El próximo martes enfrentará a Vélez en la ida de los cuartos de final, buscando dar el primer paso en una serie que promete ser de alto voltaje.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club Club Atlético San Lorenzo de Almagro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores
  2. 2. Denuncian a un médico y a una clínica por la muerte de Pastor Luna en Añatuya
  3. 3. Racing se recuperó con una valiosa victoria ante San Lorenzo
  4. 4. Panadero detenido en Loreto por abuso sexual a una joven bajo los efectos de sustancias químicas
  5. 5. Fiscalía solicitó prisión perpetua para Ramón "El Negro" Roldán por el femicidio de Verónica Escobar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT