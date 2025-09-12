Racing se recuperó con una valiosa victoria ante San Lorenzo

La Academia venció al Ciclón por 2-0 en Avellaneda y sigue prendido en la lucha por la clasificación.

Hoy 21:09

Racing logró cortar su mala racha en el momento justo. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia venció por 2-0 a San Lorenzo con goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari, resultado que le permitió dejar atrás una seguidilla negativa de cuatro derrotas consecutivas como local y cinco fechas sin triunfos en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El equipo de Gustavo Costas supo aprovechar los errores del Ciclón y mostró una versión más sólida que en presentaciones anteriores, lo que le da aire en la recta final del campeonato. Con el triunfo, Racing recuperó confianza y se reencontró con su gente tras varias jornadas de frustraciones en Avellaneda.

Ahora, la Academia se enfocará de lleno en su gran objetivo del año: la Copa Libertadores de América. El próximo martes enfrentará a Vélez en la ida de los cuartos de final, buscando dar el primer paso en una serie que promete ser de alto voltaje.