Evangelina Anderson fue vista con un futbolista en un shopping de México: el video que generó rumores

La modelo y exesposa de Martín Demichelis apareció en público junto al defensor mexicano Juanjo Purata. Las imágenes dispararon versiones de un posible romance.

Hoy 00:43

Evangelina Anderson vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue grabada en un shopping de México en compañía de un futbolista, lo que despertó rumores de romance y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron en el programa LAM (América), Anderson —quien será parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity— pasó varias horas junto al jugador Juan José “Juanjo” Purata, defensor del club Tigres y de la selección mexicana.

En las imágenes, se la observa relajada y sonriente mientras recorre las tiendas junto al deportista. Testigos aseguraron que estuvieron juntos entre tres y cuatro horas dentro del centro comercial, se mostraron cariñosos, caminaron de la mano y más tarde se retiraron en una camioneta Jeep de color rojo.

“Es raro que Evangelina, que siempre se mostraba muy reservada, de pronto aparezca así en público. Dimos con quién es él, un jugador conocido y no argentino”, comentó el panelista Pepe Ochoa al presentar el video. Su compañera, Juli Argenta, agregó: “Se llama Juanjo Purata, tiene 27 años, es mexicano, juega en Tigres y en la selección”.

El supuesto acercamiento cobra más fuerza si se tiene en cuenta que, según el entorno de la pareja, Anderson y Demichelis habrían estado separados desde hace más de un año, aunque lo hicieron oficial recién semanas atrás.

Mientras tanto, Evangelina disfruta de sus primeras vacaciones como soltera en México. Allí combina descanso y experiencias culturales: desde baños de hielo para sus seguidores en redes sociales, hasta recorridas por tiendas de artesanías donde se la vio probándose sombreros y trajes típicos.

Las imágenes difundidas reavivan las especulaciones sobre el futuro sentimental de la modelo, que por ahora no se pronunció públicamente sobre su vínculo con el futbolista mexicano.