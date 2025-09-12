Denuncian a un médico y a una clínica por la muerte de Pastor Luna en Añatuya

La familia del reconocido “Rey del Chamamé” presentó denuncias en sede judicial contra un profesional y la institución donde falleció el músico. La fiscalía analiza medidas y citaciones para avanzar en la investigación.

Hoy 07:42

La muerte del músico chamamecero Pastor Luna, conocido popularmente como el “Rey del Chamamé”, abrió un nuevo capítulo en el ámbito judicial de Añatuya. El pasado 11 de septiembre, su hermano Mario Luna y su cuñada Azucena Carrión radicaron denuncias contra un médico y contra la clínica privada donde el artista murió el último fin de semana.

Las presentaciones fueron recibidas en el Centro Judicial Añatuya y quedaron bajo la órbita de la fiscal Alejandra Sobrero, del Ministerio Público Fiscal, quien evalúa una serie de medidas probatorias que podrían definir el rumbo de la investigación. Entre ellas, se contempla la citación de familiares directos —como el hijo y la esposa del músico— y de testigos presenciales cuyos nombres fueron aportados en la denuncia.

Los cuestionamientos de la familia

La conmoción por el fallecimiento se intensificó tras un relato difundido en redes sociales por Mario Luna, quien cuestionó duramente la atención recibida. Según su testimonio, el cantante fue trasladado a la clínica el sábado por la noche con un cuadro respiratorio, pero no habría sido atendido por el médico de guardia hasta varias horas después.

En la denuncia se detalla que, al ingresar, el músico fue asistido únicamente por personal de enfermería, quienes le colocaron oxígeno, suero y le realizaron un electrocardiograma. El principal señalamiento apunta a que el profesional a cargo de la guardia no se presentó hasta la mañana siguiente.

De acuerdo con la versión familiar, en ese lapso Pastor Luna sufrió un paro respiratorio. Cuando finalmente pudieron verlo, ya presentaba rigidez y ausencia de signos vitales, lo que alimentó las sospechas de que el deceso se habría producido mucho antes del horario comunicado oficialmente por la clínica.

Con estos elementos, la fiscal Sobrero trabaja en la recolección de información y en la evaluación de pruebas clave. En las próximas horas se esperan definiciones sobre las medidas judiciales a adoptar y posibles citaciones que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte del artista.