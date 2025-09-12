Ingresar
En vivo: Argentina se mide ante Países Bajos por la Copa Davis 2025

Con Javier Frana como capitán, el seleccionado nacional pone primera en busca de un lugar en las finales del certamen. Tomás Etcheverry abre la serie ante Jesper De Jong, mientras que Francisco Cerúndolo cerrará la jornada contra Botic Van De Zandschulp.

Hoy 10:32
Tomás Etcheverry

Argentina sigue su andar en esta Copa Davis 2025 y ahora deberá enfrentarse ante una parada brava contra los Países Bajos este viernes 12 de septiembre en Groningen en busca de obtener el boleto a las finales del certamen que se jugarán en noviembre próximo.

El seleccionado nacional, con Javier Frana a la cabeza, está compuesto por Francisco Cerúndolo (21°), Francisco Comesaña (61°) y Tomás Etcheverry (64°) en singles, mientras que para los dobles, cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Horacio Zeballos (5°), quien estará acompañado por Andrés Molteni (19°).

Por su parte, el equipo naranja dispone de la presencia de Jesper De Jong (79°), Botic Van De Zandschulp (82°) y Guy Den Ouden (147°) y sus doblistas son Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°).

Etcheverry será quien abra la serie para el combinado albiceleste cuando se enfrente ante Jesper De Jong, mientras que luego de dicho encuentro será el turno de Cerúndolo, quien se medirá contra Botic Van De Zandschulp para cerrar la jornada del viernes.

Se jugará al mejor de cinco partidos, que se desarrollarán al mejor de tres sets, donde cuatro encuentros serán en la modalidad de singles y el restante de dobles. El país ganador avanzará al Final 8 del certamen, donde Italia es el único clasificado al momento por ser el campeón defensor del trofeo.

Partidos del viernes de Argentina vs. Países Bajos en la Copa Davis 2025: horario y dónde ver en vivo

Viernes 12 de septiembre

  • Partido 1: Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong | 9.00 | TV: TyC Sports
  • Partido 2: Francisco Cerúndolo vs. Botic Van De Zandschulp | a continuación del Partido 1 | TV: TyC Sports

