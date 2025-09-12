Empleado de un motel decapitó al gerente porque se molestó por una indicación

La víctima le pidió al trabajador que no usara una lavadora porque estaba rota. Usó un arma blanca de grandes dimensiones para atacarlo. Luego pateó la cabeza hacia el estacionamiento.

Un sangriento episodio ocurrió el pasado miércoles por la mañana, en Samuell Boulevard al 3200 de la ciudad de Dallas en Estados Unidos, donde un empleado de un motel atacó, asesinó y decapitó al gerente del establecimiento.

Según lo recabado por personal policial el atacante fue identificado como Yordanis Cobos Martínez de 37 años, un inmigrante cubano con antecedentes, estaba limpiando una habitación con una compañera de trabajo cuando Chandra Nagamallaiah, de 50 años, ingresó y usando a la mujer como traductora, le indicó al hombre que no usara una lavadora porque estaba rota.

Esta situación, que use a la compañera como traductora y no dirigirse a él, al parecer lo molestó y se retiró del lugar.

Instantes después, el cubano regresó portando un arma blanca de grandes dimensiones y comenzó a atacar al gerente, quien intentó refugiarse en la oficina, pero cayó antes de llegar. En videos que circulan por redes sociales se puede ver como la esposa y el hijo de la víctima intentan socorrerlo, pero son amenazados por Cobos Martínez.

El atacante siguió agrediendo el cuerpo de Chandra Nagamallaiah y tras decapitarlo pateó la cabeza hacia el estacionamiento. Luego caminó hasta donde quedó y procedió a levantarlo para dejarlo dentro de un contenedor de basura.

La policía indicó que Cobos Martínez, todavía estaba armado, además de tener en su poder la tarjeta de acceso y el teléfono celular de Nagamallaiah, cuando fue arrestado.

Durante el interrogatorio, la policía aseguró que admitió el asesinato.

El sospechoso tiene además antecedentes en los estados de California, Florida y en Houston, según registros.