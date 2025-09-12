Trágico caso: un niño murió años después de contraer sarampión debido a una rara secuela cerebral

El caso reavivó la alarma sobre los riesgos de la enfermedad y la importancia de la vacunación en la infancia.

Un nene murió tras desarrollar una complicación letal, años después de haberse contagiado de sarampión cuando era bebé.

El jueves, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en Estados Unidos confirmó la noticia y detalló que el chico fue diagnosticado con panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE), una enfermedad cerebral progresiva y sin cura, que aparece como secuela tardía del sarampión.

Según el comunicado oficial, el nene se infectó de sarampión siendo un lactante, antes de cumplir la edad recomendada para recibir la vacuna triple viral (MMR), que se aplica a los 12 meses.

La SSPE es una complicación extremadamente rara, pero devastadora. Puede aparecer entre 2 y hasta 11 años después de la infección inicial, aunque la mayoría de los casos se detectan entre 7 y 11 años más tarde.

El riesgo es mucho mayor en quienes contrajeron sarampión antes de los 2 años: en estos casos, la posibilidad de desarrollar SSPE es de 1 en 600, frente a 1 en 10.000 en la población general que tuvo la enfermedad.

La enfermedad provoca una pérdida progresiva de las funciones neurológicas y, una vez diagnosticada, la muerte suele ocurrir entre 1 y 3 años después. No existe tratamiento efectivo ni cura.

El caso generó preocupación entre las autoridades sanitarias, que recordaron la importancia de la vacunación para proteger a los chicos y a toda la comunidad.

“Este caso es un recordatorio doloroso de lo peligroso que puede ser el sarampión, especialmente para los más vulnerables”, advirtió el doctor Muntu Davis, responsable de Salud del condado.

Y agregó: “Los bebés demasiado pequeños para vacunarse dependen de todos nosotros para protegerlos a través de la inmunidad comunitaria. Vacunarse no es solo cuidarse uno mismo, es cuidar a la familia, a los vecinos y, sobre todo, a los chicos que todavía no pueden recibir la vacuna”.

La vacuna triple viral (MMR) se aplica en dos dosis: la primera cerca del primer año de vida y la segunda a los cinco años.

En lo que va del año, se confirmaron 37 brotes y 1454 casos de sarampión en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. También hubo tres muertes confirmadas.

El sarampión es altamente contagioso. Las autoridades recomiendan a la población revisar su calendario de vacunación y consultar al médico si presentan síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos o sarpullido.