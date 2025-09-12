La Municipalidad de La Banda celebró el “Día del Maestro” con un emotivo homenaje a docentes jubilados

El acto estuvo encabezado por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien destacó la importancia de honrar a quienes dedicaron su vida a la educación en la ciudad.

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro y dentro de la agenda de actividades por el 113º aniversario de la ciudad, la Municipalidad de La Banda llevó adelante un acto de reconocimiento a once docentes de instituciones educativas municipales que recientemente se jubilaron, tras años de compromiso y dedicación a la enseñanza.

El acto estuvo encabezado por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien destacó la importancia de honrar a quienes dedicaron su vida a la educación en la ciudad. Durante la ceremonia se entregaron medallas, diplomas y recordatorios a maestras que se desempeñaron en jardines de infantes municipales, en la Escuela Primaria Municipal y en la Escuela de Bellas Artes “Juanita Briones”.

En la oportunidad, Nediani expresó: “El 11 de septiembre celebramos el Día del Maestro, y en esta oportunidad quisimos rendir homenaje a quienes han dejado una huella imborrable en generaciones de bandeños. Once docentes se han jubilado este año, y con este acto buscamos agradecerles por todo lo que han dado, no solo en materia de conocimiento, sino también en la transmisión de valores y en la formación humana de nuestros niños y niñas”.

Nediani resaltó además la masiva participación: “Ha sido un acto muy emotivo, con gran concurrencia de la familia municipal, familiares de los docentes y la comunidad educativa en general. Esto demuestra el respeto y el cariño que nuestros vecinos tienen hacia sus maestros”.

En su mensaje, el intendente también saludó a todos los docentes de Santiago del Estero y en particular a los de La Banda, recordando que esta fecha se inscribe dentro de las festividades por el cumpleaños de la ciudad: “Cada año, en el marco del aniversario de La Banda, rendimos homenaje a nuestros educadores, porque sabemos que ellos son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad con oportunidades y con valores”.

Finalmente, Nediani reafirmó el compromiso del municipio con el fortalecimiento del sistema educativo local: “Siempre está en nuestra planificación seguir ampliando y mejorando la educación en la ciudad, con el objetivo de que cada niña y cada niño bandeño tenga acceso a una enseñanza de calidad. Sabemos que el país atraviesa un momento difícil en lo económico y lo social, pero sostenemos que la educación debe estar en el centro de las políticas públicas, con un Estado presente que aporte recursos humanos, insumos y acompañamiento constante”.

De esta manera, el municipio bandeño no solo celebró el “Día del Maestro”, sino que también rindió homenaje a quienes con pasión, vocación y amor dedicaron su vida al noble arte de enseñar.