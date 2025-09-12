El CAMM Nº 6 El Rincón realizó una jornada de concientización y prevención del chagas

En total, participaron alrededor de veinte pacientes que recibieron información clave sobre la prevención, los modos de transmisión y la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad.

Hoy 13:36

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, realizó una jornada de concientización y prevención de la enfermedad de chagas en el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) Nº 6 del barrio El Rincón.

La actividad estuvo a cargo de la agente sanitaria Marisol Mesa y la educadora para la Salud Libe Montenegro, quienes trabajaron junto a pacientes en articulación con el equipo interdisciplinario conformado por el odontólogo Martín Luna, la psicóloga María Catalfamo, la obstetra Ivana Gianonni y la licenciada en kinesiología Mariela Gianuzzi.

En total, participaron alrededor de veinte pacientes que recibieron información clave sobre la prevención, los modos de transmisión y la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad.

En la oportunidad, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, señaló: “Estas jornadas nos permiten seguir construyendo conciencia en la comunidad. El chagas es una enfermedad que muchas veces se asocia solo al pasado, pero sigue estando presente, y por eso debemos educar, prevenir y acompañar a quienes lo necesitan. Desde la gestión del intendente Roger Nediani seguimos fortaleciendo la atención primaria y el trabajo territorial, porque la salud es un derecho de todos”.