La ciudad de La Banda festejará su 113° Aniversario con una gran cartelera

El Municipio confirmó la grilla de artistas que actuarán en el escenario central “Domingo Bravo” de avenidas Belgrano y Besares, los días lunes 15 y martes 16 de septiembre, a partir de las 20, en el marco de los festejos por el 113° Aniversario de la ciudad de La Banda.
El lunes 15, se presentarán Cuti y Roberto Carabajal, Marcelo Toledo, Los Apasionados Santiagueños, Los Capis, Arias Cáceres, Jovita Subire, Aldana González, Dúo Lemos Bravo. Nico Rodríguez, Ramón Álvarez y Banda Z.
Y el lunes 16, Los Manseros Santiagueños, Néstor Garnica, Demi Carabajal, Kalama, Por Siempre Quinteto, La Banda de Huguito, Apasionados Santiagueños, Mariela Carabajal, Armandito Santillán, Luciana Sánchez, Darío Giménez y muchos artistas más.
Se les informa a los vecinos que además de los artistas, la celebración contará con un circuito de ferias en tres puntos: Plaza Mauricio Rojas, otro en Avenida Besares y calle Avellaneda y finalmente en Avenida Besares y Avenida Belgrano, las mismas contarán con intervenciones artísticas desde las 18:30 a 21:30 desde el día viernes 12.
De este modo, por iniciativa del intendente Ing. Roger Nediani, que se encuentra al frente de la comisión organizadora, expresó: “se espera que los vecinos bandeños puedan celebrar en familia y sanamente un nuevo aniversario de la “Cuna de poetas, cantores y bailarines”.