Presentaron la Copa del Mundo de BMX que se disputará en Santiago del Estero

Nuestra ciudad será la sede nuevamente de un espectáculo que a los mejores pilotos del mundo.

Hoy 16:10

La Copa del Mundo de BMX volverá a Santiago del Estero los próximos 20 y 21 de septiembre de 2025, en el emblemático circuito "14 de abril", conocido mundialmente como “La Catedral del BMX”.

El anuncio oficial se realizó en conferencia de prensa encabezada por el Secretario de Deportes Carlos Dapello y el presidente de la Federación Argentina de BMX Héctor Ciappiano, junto a pilotos de Brasil, Chile, Ecuador y Argentina.

La competencia reunirá a los mejores pilotos de BMX del mundo, consolidando a la capital santiagueña como un escenario de referencia internacional. Con una organización reconocida y el fervor de un público que siempre acompaña, se espera un espectáculo de primer nivel que ratifique la importancia de Santiago en el calendario deportivo global.

El regreso del torneo no solo marca la vuelta del campeonato a la Argentina, sino que también impulsa el crecimiento del BMX en la región. Con más corredores locales y sudamericanos sumándose cada temporada, la Copa promete una experiencia única tanto para los aficionados como para los protagonistas de la pista.

De esta manera, Santiago del Estero volverá a recibir a la élite mundial del BMX y reafirmará su lugar como una de las paradas más esperadas del circuito internacional.