Locura por la Selección: Argentina encabeza la demanda de entradas para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que durante las primeras 24 horas del período inscripción se registraron más de 1,5 millones de solicitudes de 210 países.

La locura por el Mundial 2026 ya se desató y los hinchas argentinos lo demostraron con creces: en las primeras 24 horas del período de reserva, la FIFA recibió más de 1,5 millones de solicitudes de entradas de fanáticos de 210 países, y la Argentina se ubicó entre los países con mayor demanda.

El dato es contundente: aunque la mayoría de los pedidos llegó desde Estados Unidos, México y Canadá, naciones organizadoras del torneo, los fanáticos argentinos lideraron el ranking de los visitantes, superando a potencias futbolísticas como Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

En esta primera instancia, la FIFA habilitó un sorteo de preventa exclusivo para usuarios de la tarjeta Visa. Se trata de la primera chance real para asegurarse un lugar en la máxima cita del fútbol que se jugará el próximo año. El período de inscripción estará abierto hasta el 19 de septiembre a las 12:00 (hora argentina).

Una vez cerrada la inscripción, la FIFA realizará un proceso de selección aleatorio. Los afortunados recibirán un mail a partir del 29 de septiembre, con fecha y hora asignada para adquirir sus entradas, siempre sujeto a disponibilidad. La entidad aclaró que el momento de inscripción no altera las chances de ser sorteado.

Las entradas para la fase de grupos tendrán un precio inicial de 60 dólares y estarán disponibles para los 104 partidos del torneo, además de paquetes por sede o por equipo.

Advertencia de la FIFA

El organismo advirtió que los tickets y paquetes de hospitalidad solo deben adquirirse a través de FIFA.com/tickets, ya que las compras por canales no oficiales podrían no ser válidas.

Las siguientes fases de venta comenzarán en octubre, con nuevas oportunidades para que los hinchas argentinos cumplan el sueño de alentar a la Scaloneta en Estados Unidos, México y Canadá.