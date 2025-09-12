Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 30º
X
Policiales

Detuvieron a dos peligrosos delincuentes por abigeato en Tintina

Se trata de dos hermanos que eran buscado por el robo de ganado. Se les secuestraron una camioneta y elementos de faena.

Hoy 16:40

En las últimas horas, personal policial de la Comisaría 44 de Tintina logró la aprehensión de dos hermanos que habían sido denunciados por un caso de abigeato y que serían los responsables de varios hechos similares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En principio, tras un allanamiento ordenado por el Juez Dr. Héctor Salomón de ciudad Capital, se logró la detención de Jonatan Gerez de 24 años en un domicilio del Paraje San Isidro en el Departamento Moreno.

En la oportunidad se le secuestro una camioneta Ford F100 que sería la utilizada para trasladar los anímales y también elementos utilizados para la faena, como machetes, lazos y sogas.

Horas después en el Destacamento policial de la localidad de Lilo Viejo, se entregó Claudio Gerez de 34 años, quién era buscado por la policía y se encontraba prófugo. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Justicia interviniente.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores
  2. 2. Denuncian a un médico y a una clínica por la muerte de Pastor Luna en Añatuya
  3. 3. Evangelina Anderson fue vista con un futbolista en un shopping de México: el video que generó rumores
  4. 4. El tiempo para este viernes 12 de septiembre en Santiago del Estero: agradable y con 30ºC de máxima
  5. 5. Wanda Nara lanzó “Tóxica”, su nuevo videoclip con escenas sensuales junto a Kaydy Cain
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT