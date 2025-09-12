Detuvieron a dos peligrosos delincuentes por abigeato en Tintina

Se trata de dos hermanos que eran buscado por el robo de ganado. Se les secuestraron una camioneta y elementos de faena.

Hoy 16:40

En las últimas horas, personal policial de la Comisaría 44 de Tintina logró la aprehensión de dos hermanos que habían sido denunciados por un caso de abigeato y que serían los responsables de varios hechos similares.

En principio, tras un allanamiento ordenado por el Juez Dr. Héctor Salomón de ciudad Capital, se logró la detención de Jonatan Gerez de 24 años en un domicilio del Paraje San Isidro en el Departamento Moreno.

En la oportunidad se le secuestro una camioneta Ford F100 que sería la utilizada para trasladar los anímales y también elementos utilizados para la faena, como machetes, lazos y sogas.

Horas después en el Destacamento policial de la localidad de Lilo Viejo, se entregó Claudio Gerez de 34 años, quién era buscado por la policía y se encontraba prófugo. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Justicia interviniente.