Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores de romance con Leandro Paredes

La modelo se cansó de las especulaciones y decidió salir a dar su versión.

Hoy 18:50

Evangelina Anderson se cansó de que la vincularan con Leandro Paredes y decidió romper el silencio.

Al aire de LAM (América), Nazarena Vélez, conductora que reemplaza temporalmente a Ángel de Brito, contó que la contactó el representante de la modelo para acercarle su palabra.

“Hoy me llamó Paul García Navarro, que es el representante de Evangelina, para decirme que Evangelina desmiente absolutamente todo lo de Paredes. Que es mentira, que no es así“, dijo.

Para cerrar, explicó cómo fueron los últimos instantes del vínculo entre el DT y la artista: “Cumplo en contar lo que me dice Paul García Navarro. Que hay gente que me está llamando, que dice que cuando ellos (Evangelina y Martín Demichelis) fueron a México no estaban separados. Bueno, sí, para mí sí y la remaron un montón. Habrán remado en un comienzo, pero ya en México hubo una separación".

Camila Galante rompió el silencio tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

Este jueves, Paula Varela contó al aire de Intrusos (América) que habló con Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, sobre los rumores que vinculan al futbolista con Evangelina Anderson.

“Lo vi. Imaginate que la noticia me la mostró él. Lo vimos juntos, pero él me dijo que no conoce a Evangelina“, aseguró la modelo en un mensaje de WhatsApp que le envió a la periodista.

Consultada sobre qué postura tomará frente a los rumores, la influencer sostuvo: "Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande“.

Los rumores comenzaron cuando Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda que la ex de Martín Demichelis estaba saliendo con un hombre casado, pero que no iba a decir quién era porque no arruinaba matrimonios.

La conductora siguió con su relato: “Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año”. A semanas de que surgiera la primera versión, aportó más datos sobre el vínculo: “Lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban… Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”.

Además, dejó clara su postura sobre exponer romances, pero dejó un dato importantísimo: “Él está casado, y yo familias no arruino”.

Sin embargo, apuntó directamente contra Anderson, ya que ella evita dar declaraciones para preservar a sus hijos: “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”.

“Me animé a contar esto porque, anoche mientras estaba al aire, me escribieron dos personas y me preguntaron si sabía que ‘Eva sale con…’”, concluyó.