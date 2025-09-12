Bandera Bajada: la identidad hecha música y memoria en “Uniendo Pueblos”

Este próximo domingo desde las 13 se podrá disfrutar de un nuevo capítulo del especial por los 60 años de Canal 7.

Hoy 21:36

Este domingo llega a la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero el nuevo capítulo de Uniendo Pueblos, la docuserie producida en el marco de los 60 años del canal. En esta oportunidad, la cámara y las voces se detienen en Bandera Bajada, una localidad del departamento Figueroa donde la historia, la cultura y la fe se entrelazan en cada relato.

El especial rescata la memoria colectiva del pueblo: desde la inspiración que llevó a Isaco Abitbol a componer el chamamé “Paraje Bandera Bajada”, hasta la labor de sacerdotes como Sergio Marinelli, que impulsaron espacios comunitarios y sembraron la pasión por la música en generaciones de jóvenes.

Con testimonios cargados de emoción, paisajes que hablan por sí solos y la calidez de sus pobladores, el programa invita a descubrir la esencia del Santiago profundo. El estreno será este domingo por la pantalla de Canal 7 a las 13, con la primera parte de un capítulo que tendrá continuidad en una segunda entrega.