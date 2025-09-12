Barracas Central empató ante Godoy Cruz en Mendoza y sigue en lo más alto de la Zona A

El Tomba y el Guapo empataron 0 a 0 en la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Godoy Cruz empató 0-0 frente a Barracas Central en un encuentro en el que dominó la posesión pero no logró quebrar el arco rival. El Tomba sigue sin poder ganar en Mendoza, a diferencia de lo mostrado ante Platense en la jornada pasada.

El equipo mendocino manejó la pelota durante gran parte del partido, aunque careció de profundidad y claridad en los últimos metros. Las situaciones de peligro fueron escasas y el cero se mantuvo inamovible, lo que alimentó la racha negativa del conjunto de Daniel Oldrá como local.

Por su parte, Barracas Central sumó un punto valioso que le permite afianzarse en la cima del Grupo A, alcanzando los 15 puntos y mostrando solidez en su camino dentro del certamen. Aunque no brilló en lo ofensivo, el Guapo cumplió con el objetivo de mantener el invicto y seguir liderando.

En la próxima jornada, Godoy Cruz recibirá a Instituto el domingo 21 de septiembre a las 16:45 horas, mientras que Barracas Central enfrentará a Sarmiento en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia el sábado 20 desde las 14:30.