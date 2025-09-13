El Aston Villa del Dibu Martínez no pasó del cero en su visita a Everton por la Premier

En el marco de la cuarta fecha del certamen inglés, empataron 0 a 0 en Goodison Park.

El Aston Villa volvió a mostrar serias dificultades en la Premier League y apenas rescató un empate ante el Everton como visitante al igualar 0 a 0. El equipo de Unai Emery no logró cortar su increíble racha negativa de cuatro partidos sin convertir goles y sigue sumido en el fondo de la tabla.

La gran noticia estuvo en los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue clave para evitar otra derrota. A los 70 minutos, tras un centro de Jack Grealish y cabezazo de Keane, el arquero argentino respondió con un reflejo fenomenal, volando para desviar la pelota por encima del travesaño. Una atajada que valió un punto y sostuvo su valla invicta.

Sin embargo, el rendimiento colectivo sigue en deuda: los Villanos apenas tienen dos puntos en el campeonato y ocupan el puesto 19, en plena zona de descenso. Mantener el arco en cero no alcanza para revertir un inicio preocupante de temporada.

Además de Martínez, también fue titular Emiliano Buendía, quien intentó mostrarse con actitud pero quedó condicionado por el flojo funcionamiento de su equipo. El volante ofensivo argentino recibió una amarilla a los 70 minutos y fue reemplazado poco después por Harvey Elliot.

El Aston Villa tendrá que reaccionar rápido si quiere salir del fondo, mientras que el Dibu sigue siendo lo más destacado de un conjunto que no logra levantar cabeza.