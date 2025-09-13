El Real Madrid, con Mastantuono como suplente, festejó como visitante ante la Real Sociedad

El Merengue se impuso por 2 a 1 en condición de visitante por la cuarta fecha de LaLiga. El elenco del argentino jugó con diez gran parte del encuentro por la expulsión de Huijsen.

El Real Madrid mantiene su andar perfecto en la Liga de España. Este sábado, en la continuidad de la cuarta fecha, el equipo de Xabi Alonso derrotó como visitante a la Real Sociedad por 2-1 y alcanzó el puntaje ideal en el campeonato.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos con una gran corrida y definición de Kylian Mbappé, que atraviesa un inicio de temporada demoledor. Antes del cierre de la primera etapa, el francés volvió a generar peligro: su remate fue contenido por el arquero, pero en el rebote apareció Arda Güller para estampar el 2-0.

No todo fue tranquilidad para el Merengue, ya que a los 32 minutos se quedó con diez jugadores por la expulsión del defensor Dean Huijsen. En el complemento, la Real Sociedad descontó a través de un penal de Mikel Oyarzabal y se fue con todo en busca de la igualdad, pero el Madrid resistió con carácter y se quedó con una victoria muy trabajada.

El juvenil argentino Franco Mastantuono, que venía de sumar minutos con la Selección Argentina, integró el banco de suplentes pero no ingresó. El ex River tendrá que seguir esperando su oportunidad en un equipo que por ahora no sabe de tropiezos.