El Tottenham de Romero goleó a West Ham y se prende en la pelea por la Premier League

Los Spurs vencieron por 3-0 a los Hammers con tantos de Sarr, Bergvall (con pase-gol del argentino) y Van de Ven en una nueva jornada del campeonato inglés.

Hoy 15:55

El Tottenham tuvo una tarde perfecta y se recuperó de la derrota de la fecha pasada frente al Bournemouth. Este sábado goleó 3-0 al West Ham en el marco de la cuarta jornada de la Premier League, con gran actuación de Cristian “Cuti” Romero, quien dio una asistencia clave y fue protagonista en ambas áreas.

En la primera mitad, el defensor argentino había marcado de cabeza el que parecía ser el 1-0 a los 18 minutos, pero el árbitro anuló la acción por una supuesta falta de Micky van de Ven sobre un rival. Una decisión muy cuestionada que privó al cordobés de sumar un tanto en la red.

Ya en el complemento, los Spurs quebraron el cero con un cabezazo de Pape Matar Sarr a los 46’. A los 56’, el Cuti metió un pase largo desde mitad de cancha para dejar mano a mano a Lucas Bergvall, que marcó el 2-0 con otro testazo. El tercero llegó a los 63’, con definición de Van de Ven, luego de una buena jugada colectiva, para sellar la goleada.

El Tottenham se mostró sólido en defensa y vertical en ataque, con un Romero determinante tanto en salida como en la generación de juego. Con este triunfo, los Spurs suman nueve puntos y comparten la punta con el Arsenal, que tiene mejor diferencia de gol. En la pelea también aparece el Liverpool de Alexis Mac Allister, que jugará este domingo ante Burnley.