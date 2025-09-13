Nediani habilitó la feria del 113° Aniversario de La Banda donde participan más de 110 emprendedores

En el marco del 113° aniversario de La Banda, el intendente Roger E. Nediani inauguró la feria “Orgullosos de nuestra identidad”, que reúne a más de 110 emprendedores, artesanos y productores de la ciudad, localidades vecinas y otras provincias, en distintos puntos céntricos con una variada oferta cultural y económica.

El intendente Ing. Roger E. Nediani junto a funcionarios municipales inauguró y recorrió la gran feria de emprendedores, artesanos y productores que forma parte de las actividades programadas para celebrar el 113° Aniversario de la ciudad de La Banda.

La feria denominada “Orgullosos de nuestra identidad” fue organizada por la Dirección de Turismo y la Oficina de Emprendedores de la municipalidad de La Banda y cuenta con más de 110 emprendedores locales, Ciudad Capital, Monte Quemado y Jujuy, con una amplia variedad de productos, a precios populares.

Por iniciativa del intendente, este año se amplió el cupo de participantes que están ubicados en tres sectores, uno frente a la estación de trenes, otro sobre la Av. Besares, entre Av. Belgrano y la calle Avellaneda, y en la Plaza “Mauricio Rojas”.

La primera jornada de festejos por el cumpleaños de La Banda también contó con la participación de la murga “Los Gloriosos de La Banda”, presentaciones circenses a cargo de ArteSi perteneciente al Grupo de Teatro Independiente y un espectáculo de fuego a cargo de integrantes de LS Producciones.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger E. Nediani destacó: “La Feria de Emprendedores y Artesanos es una de las actividades más importantes en el marco de los festejos programados. Tener la posibilidad de habilitar esta feria es un privilegio ya que cada año nos sorprende más.

La feria ha colmado ampliamente nuestras expectativas, porque hay más de 110 emprendedores, feriantes y artesanos, que nos están acompañando, desde el sector frente a la estación de trenes hasta la Plaza “Mauricio Rojas”.

Agregó: “Con este tipo de actividades uno tiene la posibilidad de tener esta cercanía con los emprendedores y escuchar sus necesidades. Es por eso que estos espacios son importantes, donde ellos pueden ofrecer sus productos y los vecinos pueden enterarse que están vendiendo.

Estos espacios no solamente son para compartir, para festejar, sino también para darle actividad económica de la ciudad. Es por eso que este año decidimos ampliar la capacidad de la feria y abrir así la posibilidad para que más emprendedores se sumen y participen.

Es así que en esta ocasión hay emprendedores de la ciudad de La Banda, pero también hay gente que ha venido desde Jujuy, Monte Quemado y Ciudad Capital.

Así que la verdad estamos muy contentos y felices de recibir a muchos vecinos de otras ciudades, de otras localidades y de otras provincias, y que puedan compartir con nosotros este momento tan especial para nuestra querida ciudad de La Banda”.