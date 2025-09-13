Roger Nediani habilitó la nueva rotonda y tramo de Avenida Del Libertador

El mandatario explicó que la obra consistió en la limpieza integral, señalización y pintado de sendas peatonales, además de la construcción de la rotonda que integra estas arterias.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó la habilitación de una importante obra de infraestructura vial que conecta a la rotonda de intersección entre calle San Matienzo, calle 23, Avenida del Libertador, Lavalle y la reciente obra de la Ruta Provincial N°1, realizada por el Gobierno de la Provincia, junto con el nuevo tramo pavimentado de Avenida Del Libertador que se extiende hasta la calle Molino, en el barrio Río Dulce y el Parque Industrial.

El mandatario explicó que la obra consistió en la limpieza integral, señalización y pintado de sendas peatonales, además de la construcción de la rotonda que integra estas arterias. Asimismo, se ejecutó el pavimento con más de 150 metros cúbicos de hormigón, lo que permitió finalizar un trabajo largamente esperado por los vecinos de la zona.

En la oportunidad, Nediani señaló: “Estamos muy contentos de poder habilitar esta obra que tanto anhelaban los vecinos. No solo se trata de una mejora vial, sino también de un proyecto que ordena, conecta y aporta seguridad a un sector clave de nuestra ciudad. Esta rotonda y la Avenida Del Libertador que arranca aquí y llega hasta Molino, permiten integrar barrios como 17 de Octubre, Lourdes, Agua y Energía, San Martín y el Parque Industrial, conectando con el centro a través de Avenida Belgrano”.

El intendente destacó también el trabajo articulado entre las diferentes áreas municipales: “Quiero agradecer al personal de la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos y Ordenamiento y Seguridad Urbana que trabajaron intensamente en cada etapa: limpieza, hormigonado, señalización y pintado. Es un gran esfuerzo de nuestros empleados y empleadas municipales que una vez más muestran compromiso con el crecimiento de la ciudad”.

Finalmente, Nediani hizo un llamado a la comunidad a preservar lo realizado: “Cada obra que inauguramos pasa a ser patrimonio de todos los bandeños. Por eso pedimos a los vecinos que nos ayuden a cuidar estas mejoras, porque son inversiones hechas con el esfuerzo de todos y que contribuyen al desarrollo de la ciudad”.

Con esta habilitación, la gestión municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando obras integrales que ordenen, conecten y fortalezcan la infraestructura urbana, consolidando a La Banda como una ciudad en crecimiento.