La Banda desplegó operativos de limpieza y desmalezamiento en diferentes sectores de la ciudad

El personal del Obrador San Carlos llevó a cabo trabajos simultáneos a lo largo de la Av. Libertador y de calle Paul Harris retirando de la vía pública importantes cantidades de basura, ramas y restos de obra.

Hoy 13:00

La Secretaría de Servicios Públicos concretó trabajos de limpieza y desmalezamiento en diferentes sectores de la ciudad de La Banda con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El personal del Obrador San Carlos llevó a cabo trabajos simultáneos a lo largo de la Av. Libertador y de calle Paul Harris retirando de la vía pública importantes cantidades de basura, ramas y restos de obra.

De igual manera, el personal del Obrador San Fernando realizó la erradicación de mini basurales sobre las calles 10, 11 y 12 del barrio Paraíso.

Asimismo, los trabajadores de la Dirección de Parques y Paseos realizaron tareas de desmalezado en los espacios verdes ubicados en Av. Julio Argentino Jerez.

Levantado de ramas y restos de poda en Avenidas Besares, Belgrano, Bolivia, Julio Argentino Jerez, así también en las calles Pueyrredón, Sáenz Peña, Urquiza, Quintana,, Rivadavia, Garay, Irigoyen, Las Heras, Lavalle, Antenor Álvarez, Pedro León Gallo, Soler, Balcarce, entre otras.

En este sentido, la Municipalidad de La Banda hace un llamado a la colaboración de los vecinos para contribuir con la limpieza de los espacios públicos con el objetivo de propiciar un entorno más limpio y saludable para todos.