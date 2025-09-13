“Gracias por el regalo”: el último posteo de Thiago Medina antes del accidente

El exparticipante de Gran Hermano se encuentra en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno. Horas antes del siniestro, había compartido en redes sociales un regalo que recibió de una joyería.

Hoy 14:25

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, permanece internado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno luego de sufrir un accidente en moto el viernes por la noche sobre la Ruta 7.

El hecho generó gran preocupación entre sus seguidores y compañeros del reality, ya que el joven se encuentra con pronóstico reservado.

Horas antes del accidente, Thiago había compartido en sus historias de Instagram la imagen de un obsequio que recibió de una joyería. Se trataba de una cajita de cartón con un moño rojo y una carta que decía: “Hola ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería La Casa de Enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño”.

El influencer agradeció el detalle con un mensaje en sus redes: “Gracias por el regalo”, al que acompañó con el arroba de la marca y dos emojis: una carita con el signo pesos en los ojos y un trébol de cuatro hojas.

La noticia de su accidente sacudió a la comunidad de Gran Hermano y provocó muestras de apoyo de excompañeros y seguidores, mientras se aguardan novedades oficiales sobre su estado de salud.