Un niño de 3 años quedó hospitalizado tras ser atropellado por una moto en el Bº Villa del Carmen

El pequeño fue embestido por una motocicleta que conducía una adolescente de 15 años en la tarde del viernes. Tras el accidente, el niño fue trasladado al CEPSI y permanece bajo observación.

Hoy 15:11

Un menor de 3 años fue hospitalizado en el CEPSI tras un siniestro vial ocurrido en la tarde de este viernes en el barrio Villa del Carmen. El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:30 a la altura de la Comisaría N° 63, en la Manzana 102, cuando el niño fue embestido por una motocicleta Zanella ZB que era conducida por una adolescente de 15 años.

Tras el impacto, la joven conductora se retiró del lugar, pero posteriormente, el padre de la adolescente se presentó ante la Policía y confirmó que su hija había sido la responsable del accidente.

El menor lesionado fue trasladado en vehículo particular por sus padres hasta el Cepsi, donde fue recibido por los profesionales de la salud. Allí, los médicos realizaron estudios clínicos y radiográficos para evaluar el estado de salud del niño, quien quedó en observación para su recuperación.

La Policía continúa con la investigación del hecho, buscando esclarecer las circunstancias del siniestro.

