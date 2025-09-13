Canelo Álvarez y Terence Crawford, cara a cara en una velada que promete ser histórica

Estarán los cuatro cinturones (AMB, CMB, FIB y OMB), el prestigioso anillo de The Ring.

El 13 de septiembre de 2025 el mundo del boxeo vivirá una velada histórica en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El campeón indiscutido de los supermedianos, Saúl “Canelo” Álvarez, se enfrentará al invicto Terence “Bud” Crawford en una pelea que ya es considerada “Once in a Lifetime”. En juego estarán los cuatro cinturones (AMB, CMB, FIB y OMB), el prestigioso anillo de The Ring y, sobre todo, un legado deportivo que marcará época.

La acción comenzará desde la 1:00 de la madrugada del domingo en Argentina y podrá seguirse en vivo por Netflix, en una transmisión inédita para el boxeo de esta magnitud.

Canelo, el monarca absoluto

Álvarez llega a este combate con un récord de 63-2-2 (39 KO) y con la confianza de haber recuperado su condición de indiscutido en mayo pasado, cuando venció a William Scull en Arabia Saudita. El jalisciense, que invirtió recientemente más de £2 millones en relojes de lujo, atraviesa un presente sólido y busca consolidarse como la mayor leyenda del boxeo moderno. Su preparación incluyó un trabajo especial en el cuello, zona clave para resistir impactos y evitar sorpresas en la noche de Las Vegas.

Crawford, tras un salto histórico

Del otro lado estará Crawford (41-0, 31 KO), campeón en cuatro divisiones distintas y decidido a convertirse en el primer hombre en ser indiscutido en tres categorías. El nacido en Nebraska dará un salto inédito al subir de las 154 lb a las 168 lb, un reto que muchos consideran excesivo, aunque él asegura que está en su peso natural y listo para resistir cualquier castigo. Su última presentación fue la victoria ante Israil Madrimov, hace casi un año, y llega con descanso pero también con la incógnita de cómo responderá en la categoría supermediana.

Cartelera completa de Canelo vs. Crawford

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford , 12 rounds, campeonato indiscutido supermediano

, 12 rounds, campeonato indiscutido supermediano Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. , 10 rounds, superwelter

, 10 rounds, superwelter Christian Mbilli vs. Lester Martínez , 12 rounds, supermediano

, 12 rounds, supermediano Mohammed Alakel vs. John Ornelas , 6 rounds, superpluma

, 6 rounds, superpluma Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams , 10 rounds, superwelter

, 10 rounds, superwelter Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. , 10 rounds, peso pesado

, 10 rounds, peso pesado Steven Nelson vs. Raiko Santana , 10 rounds, supermediano

, 10 rounds, supermediano Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez , 6 rounds, superpluma

, 6 rounds, superpluma Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero

Con todos los ingredientes en juego –cinturones, récords, historia y millones en disputa–, la noche del 13 de septiembre en Las Vegas promete ser una de las más recordadas en la historia del boxeo.