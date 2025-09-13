Sarmiento ganó, jugará Copa Argentina 2026, pero deberá disputar la Reválida

El Profe derrotó 1 a 0 a Atlético Rafaela en la última fecha, aunque no le alcanzó para clasificar a la Tercera Fase del Federal A.

Sarmiento cerró la Segunda Fase del Torneo Federal A con una sonrisa y una mueca de bronca. El elenco dirigido por Cristian Molins venció 1 a 0 a Atlético Rafaela en la novena fecha, pero los resultados ajenos lo dejaron sin chances de meterse en la tercera instancia del campeonato. Clasificó a Copa Argentina 2026 pero jugará la Revalida.

El único tanto del partido llegó a los 6 minutos del primer tiempo y lo marcó el defensor Rodrigo Herrera, que otra vez apareció como goleador en un duelo clave. Con esa diferencia, el Profe supo sostener la ventaja y asegurar su clasificación a la Copa Argentina 2026, un premio nada menor para la campaña.

Sin embargo, la alegría no fue completa: la victoria de Gimnasia de Chivilcoy por 3 a 0 sobre Sportivo Belgrano lo dejó un punto por debajo en la tabla. Así, el conjunto santiagueño quedó en la quinta colocación con 13 unidades, detrás de Rafaela (16), Sportivo Belgrano (16), San Martín de Formosa (14) y Gimnasia de Chivilcoy (14).

De esta manera, Sarmiento no pudo meterse en la pelea grande, pero seguirá en competencia dentro de la Reválida.