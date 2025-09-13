Belgrano: una mujer murió tras ser embestida por un colectivo en plena zona del Metrobus

La víctima tenía 80 años. El SAME llegó rápidamente, pero no logró salvarla. El conductor del colectivo quedó afectado por la situación.

Hoy 18:16

Este sábado, una mujer de 80 años murió al ser embestida por un colectivo de la Línea 60 en el barrio porteño de Belgrano, en la intersección de la avenida Cabildo y la calle Monroe.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente se produjo cerca de las 10 de la mañana, a escasos metros de la senda peatonal y en las inmediaciones del carril exclusivo del Metrobus.

Aunque todavía no se conocen con precisión las circunstancias que derivaron en el impacto, las primeras imágenes difundidas muestran que el costado delantero derecho del colectivo terminó con el vidrio astillado, lo que refuerza la hipótesis de que el golpe se produjo en esa zona.

Al lugar acudieron rápidamente equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de la Policía de la Ciudad. Pese a los intentos de los médicos por asistirla, la víctima murió en el acto y el deceso fue constatado en el mismo sitio del accidente.

En paralelo, el chofer del colectivo -un trabajador con varios años de experiencia, según informaron delegados gremiales- sufrió una crisis nerviosa tras lo ocurrido y también recibió atención médica.

Desde el sindicato remarcaron que el conductor se encontraba “muy afectado” y que aún se investigan las causas del hecho.

Mientras se desarrollaban las pericias de la Policía Científica, se interrumpió la circulación en el carril del Metrobus para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos. Además, se desplegó una carpa para cubrir el cuerpo de la mujer.

Tras el accidente, la fiscalía porteña tomó intervención y dispuso el análisis de las cámaras de seguridad, así como la declaración de testigos presenciales.

El objetivo es determinar si la mujer intentaba cruzar por la senda peatonal, si el colectivo realizó una maniobra indebida o si se trató de un accidente inevitable.