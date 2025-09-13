El desgarrador pedido de Thiago Medina tras su accidente en moto

Un testigo que lo asistió contó que el exparticipante de “Gran Hermano” estaba en estado de shock y repetía una angustiante frase.

Thiago Medina continúa internado tras el grave accidente en moto que sufrió en Moreno. Según relató Raúl, un testigo clave del choque, el ex Gran Hermano se encontraba en estado de shock y repetía: “Me duele un montón”.

El hombre, quien viajaba en auto y llegó al lugar segundos después del impacto, contó en diálogo con Sábado en TN que al ver a Thiago tirado en el piso decidió detenerse para ayudarlo: “Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco”.

El entrevistado también relató que Medina estaba caído con su moto en el medio de la calzada, en una zona sin iluminación, lo que obligó a los presentes a hacer señas a los autos para evitar que lo atropellaran: “Nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema”.

Según explicó, en un momento, el joven dijo que sentía ganas de vomitar y lo ayudaron a incorporarse para que lo hiciera: “Vomitó sangre. Asumimos que debía tener una herida interna”.

Raúl aseguró que permaneció junto a Thiago para contenerlo: “Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”.

Por último, recordó con angustia que la ambulancia tardó cerca de 40 minutos en llegar: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Espero que pueda salir adelante”.