Destacado policía de Santiago del Estero se capacita en seguridad en Israel

Hoy 22:08

El Subcomisario Leandro Zurita, se encuentra participando de una capacitación en seguridad a nivel internacional, luego de haber sido seleccionado entre más de 100 postulantes de Argentina y Latinoamérica por el Instituto Internacional de Liderazgo del Histadrut de Israel.

La Secretaría de Seguridad dentro de sus políticas enmarcadas en los avances del Gobierno de la Provincia posibilitó este enorme logro formativo, impulsando a uno de sus más destacados hombres a participar en esta experiencia que trasciende fronteras en materia de Seguridad Ciudadana.

El Subcomisario Leandro Zurita, quien posee una amplia trayectoria policial forma parte del Departamento de Gestión de la Información Criminal y se desempeñó en otras áreas como, El Observatorio y Planificación de la Dirección General de Institutos en la Jefatura de Policía. Además, cuenta con un perfil académico de excelencia, siendo Licenciado en Gestión de las Organizaciones Policiales por la UCSE, única carrera universitaria exclusivamente policial.

Dentro de los alcances de esta capacitación, el Subcomisario se ubica entre los veinte mejores líderes, y se encuentra participando activamente de las conferencias, debates y recorridos en terreno para observar directamente la aplicación de programas de seguridad ciudadana.

Esta instancia de preparación, surge de las actividades organizadas por el instituto Histadrut, auspiciado por MASHAV (Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo), las que dieron inicio el pasado 31 de agosto en el campus académico de Beit Berl, cercano a la ciudad de Kfar Saba.

Entre las actividades destacadas se incluyen, encuentros con autoridades de la Policía Nacional de Israel y visitas a instituciones con fines sociales, donde se intercambian estrategias para la prevención del delito y la violencia. En este marco, también se reúnen jefes de gobiernos locales y autoridades de Argentina y Uruguay, para compartir experiencias y analizar el modelo israelí de seguridad.

Con estas iniciativas, el Gobierno de la Provincia conjuntamente con la Secretaría de Seguridad refuerzan la capacitación continua de la policía, promoviendo su desarrollo en escenarios internacionales.