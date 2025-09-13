Con los gobernadores en pie de guerra, Milei lanza su primer Presupuesto

La presentación del Presupuesto 2026 se da tras el revés en Buenos Aires y en medio de un frágil equilibrio político.

Hoy 23:55

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026,pero no asistirá al Congreso como el año pasado, sino que grabará el mensaje desde Casa Rosada ese mismo día a las 17. En medio de cambios en la estrategia política, el Gobierno definió presentar el Presupuesto 2026 en la fecha límite que establece el marco legal, es decir el 15 de septiembre. La decisión del Ejecutivo de no presentarse ante los legisladores se toma luego de una fuerte derrota electoral y en un momento de extrema tensión en el vínculo con los diputados y senadores, corroído por los vetos a varias de las leyes aprobadas en el recinto. El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado de 2023. La definición de la Casa Rosada llega la fuerte derrota electoral. La última presentación fue realizada el 14 de septiembre de 2024, en otro momento político del Gobierno. Allí, el Presidente presentó un esquema en el que la economía creciera un 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, y que el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207 en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.