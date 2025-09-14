Talleres igualó con Tigre por el Torneo Clausura y salió de la zona de descenso

El Matador de Victoria y la T empataron 0-0 en el estadio José Dellagiovanna en el cierre de la octava fecha del campeonato.

Hoy 22:44

El empate 0 a 0 entre Tigre y Talleres dejó la sensación de que el desarrollo del juego no se correspondió con el resultado. Ambos equipos generaron múltiples situaciones de gol, pero entre la falta de precisión, los arqueros y los palos, el marcador nunca se movió.

En el primer tiempo, Talleres fue más claro. De la mano de Depietri, Botta y Girotti, el equipo de Carlos Tevez ganó terreno en la mitad de la cancha y llegó con peligro. Incluso, estrelló dos remates en los postes: primero Depietri y luego Catalán estuvieron muy cerca de abrir la cuenta. El elenco cordobés mostró más fluidez y mereció irse en ventaja al descanso.

El complemento fue distinto. Tigre adelantó líneas y emparejó las acciones con un cabezazo de Laso que también dio en el palo. El partido se transformó en un palo por palo, con opciones para los dos, pero sin la efectividad necesaria. La intensidad fue alta y el espectáculo estuvo garantizado, aunque faltó el gol.

Con este punto, Tigre ingresó a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Talleres sigue complicado en su lucha por la permanencia, apenas una unidad por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi, que ocupa la zona de descenso en la tabla anual. Para los cordobeses, además, se trata del sexto partido sin ganar y el quinto sin convertir.