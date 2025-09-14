Fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín: miles de peregrinos se reunieron para celebrar

Villa Mailín, una vez más, se llenó de fe y devoción este 14 de septiembre con la Fiesta Chica del Señor de los Milagros. Los peregrinos comenzaron su recorrido a primera hora de la mañana, con actividades que continuaron durante todo el día.

Desde las primeras horas de la mañana, los fieles comenzaron a llegar a la Villa Mailín para participar de la tradicional Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín. El evento, que congrega a miles de peregrinos cada año, dio inicio a las 6:00 con el repique de campanas, marcando el comienzo de una jornada de profunda devoción.

A las 7:00, los peregrinos fueron recibidos en la localidad, tras caminar hasta el Santuario, donde pudieron descansar antes de las celebraciones. A las 7:30, la misa comenzó en el Templete, un momento de reflexión y oración para todos los presentes.

A las 9:30, se realizó una animación para los peregrinos que continuaron su jornada, siguiendo con el fervor religioso que caracteriza a la festividad.

El punto culminante de la jornada se alcanzó a las 10:00 con la Misa Central, un acto religioso de gran trascendencia para los fieles, que fue seguida de una procesión por las calles del pueblo. Este recorrido, lleno de simbolismo y devoción, permitió a los participantes rendir homenaje al Señor de los Milagros, haciendo memoria de los milagros que lo han convertido en una figura de gran veneración.

A las 13:00, se celebró los bautismos, una de las tradiciones más significativas de esta festividad, que une a las familias en un acto de fe y comunión.