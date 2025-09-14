La hermana de Thiago Medina desmintió fotos falsas del accidente: “Por favor no desinformen”

En medio de la preocupación por la salud del ex Gran Hermano, Camilota Medina hizo un fuerte descargo en redes sociales contra la circulación de imágenes que no corresponden al hecho.

Hoy 07:44

El delicado estado de salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que sufrió, mantiene en vilo a sus familiares, amigos y seguidores. En las últimas horas, su hermana Camilota se mostró muy afectada por la viralización de fotos falsas del siniestro que circularon en redes sociales.

“Esta imagen no pertenece al accidente de Thiago. Por favor no desinformen, hay familiares esperando novedades muy angustiados”, expresó en una historia de Instagram, donde pidió respeto y contención en este momento tan difícil.

La influencer recalcó que la difusión de fotografías ajenas al hecho genera mayor dolor en el entorno del joven: “Gente no hablen por hablar. La foto que circula no es real. La moto de Thiago es blanca. Por favor, pido respeto. El choque no fue por la parte delantera como se dice”.

Con un tono de angustia, Camilota solicitó que en lugar de propagar imágenes falsas, se acompañe con apoyo y oración por la recuperación de su hermano. “Pedimos respeto por favor. Sigamos en oración”, concluyó.