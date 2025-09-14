"Uniendo Pueblos" en Canal 7: un viaje a la esencia de Bandera Bajada

El programa especial, producido por Canal 7 en el marco de sus 60 años, lleva a los televidentes a un recorrido por la historia, la cultura y la fe de Bandera Bajada, una localidad santiagueña cargada de tradición.

Hoy 13:02

Este domingo, Canal 7 de Santiago del Estero estrenó un nuevo capítulo de Uniendo Pueblos, la docuserie producida con motivo de los 60 años de la emisora. En esta oportunidad, el programa centró su mirada en Bandera Bajada, una localidad del departamento Figueroa, un rincón de la provincia donde la historia, la cultura y la fe se entrelazan en cada relato.

El especial no solo retrata la belleza del paisaje y la vida cotidiana del pueblo, sino que también rescata su memoria colectiva. Desde la inspiración de Isaco Abitbol para componer el icónico chamamé "Paraje Bandera Bajada", hasta el legado de sacerdotes como Sergio Marinelli, quienes impulsaron espacios comunitarios y sembraron la pasión por la música en generaciones de jóvenes, el programa presenta historias cargadas de emoción y orgullo local.

Con testimonios conmovedores de los habitantes y un paisaje que habla por sí solo, el programa invita a los televidentes a descubrir el Santiago profundo, ese rincón de la provincia donde la cultura sigue viva en cada rincón y cada tradición. La calidez de los pobladores es otra de las características que hace de este especial una verdadera celebración de la identidad santiagueña.