Causa Vialidad: Luciani pidió agilizar el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

El fiscal Diego Luciani, junto a Sergio Mola, reclamó al TOF2 la ejecución inmediata de más de 140 propiedades de los condenados para cubrir los más de 680 mil millones de pesos de la sentencia firme en la causa Vialidad.

Hoy 10:16

Diego Luciani y Sergio Mola, fiscales del juicio por Vialidad, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que avance sin demoras en el decomiso de bienes de los condenados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, para cubrir los más de 680 mil millones de pesos que deben responder por la causa.

En un escrito presentado ante el tribunal, los fiscales detallaron más de 140 bienes “decomisables”, incluyendo propiedades de Lázaro Báez, fideicomisos de Kirchner cedidos a sus hijos Máximo y Florencia, y bienes del resto de los funcionarios condenados. Según el documento, las propiedades identificadas podrían comenzar a cubrir la deuda millonaria que al cambio oficial equivale a más de 530 millones de dólares.

La ejecución de la pena comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme la sentencia en junio, aunque hasta ahora el decomiso no se había concretado. Los fiscales remarcaron que ninguna de las personas condenadas respondió a la intimación del tribunal, y pidieron la “ejecución inmediata” de los bienes.

Entre las propiedades de Cristina Kirchner señaladas se encuentra un terreno de más de 6.000 metros cuadrados cedido en 2007 a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. La mayoría de los bienes son fideicomisos destinados a la construcción y cedidos a sus hijos, mientras que el departamento en Constitución donde cumple prisión domiciliaria no está incluido.

Los fiscales destacaron además que muchas propiedades de Báez ya fueron decomisadas en otras causas, como la “Ruta del dinero K”, y que constituyen un primer bloque sobre el cual se puede iniciar la ejecución sin nuevas demoras.