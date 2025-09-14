Lilia Lemoine cuestionó a Kicillof: "¿Indultaría a Cristina Fernández si fuera presidente?"

La diputada de La Libertad Avanza aprovechó su cuenta de X para desafiar al gobernador de Buenos Aires a días de su victoria en las urnas.

Hoy 10:37

En una nueva muestra de su habitual estilo combativo en redes sociales, la diputada nacional Lilia Lemoine volvió a generar controversia al cruzar al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de X (antes Twitter). A casi una semana de que Kicillof arrasara en las urnas de la provincia, Lemoine aprovechó la ocasión para lanzarle una pregunta directa y sin rodeos: “Hola Axel, duda: Si fueras presidente en 2023, ¿indultarías a Cristina Fernández de Kirchner?”

La legisladora, conocida por su actitud desafiante, justificó su pregunta explicando que le parecía “fundamental” que Kicillof aclare su postura tanto a los votantes que lo eligieron como a los potenciales votantes que lo podrían apoyar en el futuro. Para cerrar el post, Lemoine le envió un cordial "¡Abrazo!", a su estilo característico.

Este tenso cruce llega justo después de un incidente que protagonizó Lemoine el domingo pasado, al finalizar las elecciones. La diputada acusó a un grupo de periodistas de perseguirla “por tres cuadras” y de “hostigarla” mientras ella se dirigía a su vehículo. Fiel a su estilo confrontativo, Lemoine comenzó a grabar a los periodistas, quienes, lejos de evitar las cámaras, posaron para las fotos y pidieron declaraciones a la legisladora, como ella suele hacerlo en sus intervenciones públicas.

Este episodio no es aislado en la intensa presencia de Lemoine en redes sociales, donde se mantiene constantemente en "combate" con figuras de distintos sectores políticos. La diputada de La Libertad Avanza ha utilizado la plataforma de X para emitir su opinión y cuestionar a quienes considera enemigos políticos, incluyendo a figuras de la oposición como Axel Kicillof y a Cristina Fernández de Kirchner.