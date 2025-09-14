Financial Times advierte que Milei enfrenta su mayor crisis tras la derrota en las elecciones bonaerenses

La derrota del partido libertario en Buenos Aires desató tensiones políticas y económicas, obligando a Milei a reorganizar su gabinete, buscar acuerdos con gobernadores opositores y enfrentar la caída del peso y de los bonos argentinos antes de las elecciones legislativas de octubre.

Hoy 11:24

Javier Milei atraviesa la mayor crisis de su presidencia luego de la contundente derrota de su partido libertario frente a los peronistas en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, según un artículo publicado por el Financial Times. La derrota ocurre en un contexto clave: el Gobierno necesita reforzar su mínima representación legislativa antes de las decisivas elecciones de octubre en el Congreso de la Nación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El diario británico destaca que el revés electoral, presentado por Milei como un referéndum sobre su gestión, provocó una caída del peso argentino y un desplome en el valor de los bonos soberanos, generando inquietud entre votantes y mercados. Ante esto, el presidente canceló un viaje a España, encabezó reuniones de gabinete en la Casa Rosada, promovió a un funcionario clave del jefe de Gabinete y reabrió negociaciones con gobernadores opositores para fortalecer el respaldo a su agenda.

La nota también señala que el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado de apoyo al gobierno argentino en medio de la turbulencia.

El Financial Times resalta además el impacto de los audios que involucran a Karina Milei, hermana y secretaria de la Presidencia, por presunta corrupción. Aunque el mandatario calificó las acusaciones como “mentiras”, las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos considera creíbles los audios. La estrategia política de Karina Milei en la elección bonaerense también fue cuestionada, ya que optó por excluir alianzas con partidos centristas y apostar a candidatos poco experimentados.

Analistas consultados por el diario británico señalan que “el gobierno necesita mostrar acuerdos reales con aliados o señales de fortaleza política”, aunque advierten que no perciben voluntad de compromisos concretos. En este marco, Ignacio Labaqui, de Medley Global Advisors, critica la falta de experiencia política de Karina Milei y decisiones basadas en resentimientos personales.

El artículo también señala que el deterioro económico minó el respaldo al Gobierno. A pesar de que la inflación anual descendió de 289% en abril de 2024 a 34% en los últimos 12 meses, los salarios reales permanecen 8% por debajo de los niveles de principios de 2023, el desempleo creció y la economía registró caída en el segundo trimestre. Incluso el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que “los resultados macroeconómicos no están llegando a la gente”.

El Financial Times concluye citando a la directora-gerente de la consultora norteamericana McLarty Associates, Kezia McKeague, quien afirma: “Estamos en un período de incertidumbre política más profunda de lo que esperábamos; los inversores no están sonando las alarmas, pero están pensando: esto es un poco complicado ahora, esperemos una navegación más serena hasta las elecciones de mitad de mandato”.