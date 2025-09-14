Silva Neder asistió en Mailín a la fiesta chica del Señor de los Milagros

La tradicional celebración reunió a miles de creyentes que llegaron al santuario para expresar su amor a Cristo y renovar la esperanza.

Hoy 13:57

En un clima de emoción, fe y profunda devoción, miles de peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país llegaron este domingo hasta la tierra santa de Mailín para participar de la tradicional Fiesta Chica del Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas más sentidas por el pueblo santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder estuvo presente en la festividad, dónde destacó: “Desde el Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Gerardo Zamora acompañamos esta multitudinaria expresión de fe del pueblo santiagueño y de todo el país, peregrinos que llegan para demostrar que Cristo está vivo y que ha elegido la tierra santa de Mailín para estar y convocar a toda la fe cristiana”.

Te recomendamos: Fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín: miles de peregrinos se reunieron para celebrar

"Nuestro Señor de los milagros nos hace un llamado Mailín a trabajar por una sociedad más fraterna, más solidaria, más humana e igualitaria, recordando que la fe también debe ser camino de encuentro y compromiso con el prójimo", enfatizó.

La jornada estuvo marcada por la misa central presidida por el cardenal Vicente Bokalic, y la posterior procesión que trasladó la imagen de Nuestro Señor de los Milagros por las calles del pueblo, hasta regresar al templo, donde los fieles renovaron su devoción.

La Fiesta Chica de Mailín volvió a mostrar que el fervor popular trasciende generaciones, convirtiéndose en un testimonio vivo de esperanza y unión que late en el corazón de cada peregrino.