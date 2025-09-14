Tras sus críticas a la condena contra Bolsonaro, Lula le respondió a Trump: “No fue una caza de brujas”

Escribió un artículo de opinión en The New York Times.

Hoy 15:38

Desde las páginas del influyente diario The New York Times, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le respondió este domingo a Donald Trump por sus duros cuestionamientos contra el proceso y posterior condena por golpismo a Jair Bolsonaro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su primera reacción tras el fallo, Lula dijo que la decisión “no fue una ‘caza de brujas’” como denunció el presidente estadounidense.

Después de sancionar a Brasil con aranceles del 50% a raíz del juicio contra el expresidente, al que calificó precisamente como “una caza de brujas”, Trump tildó la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como “muy sorprendente”.

Qué dijo Lula sobre la condena a Jair Bolsonaro

El mandatario brasileño dijo “orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves”, en un texto titulado: “La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”.

Crítico abierto de Trump, Lula enfrenta una crisis diplomática con Estados Unidos a causa del juicio contra Bolsonaro, principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil.

Trump castigó a Brasil con aranceles del 50%, entre los más altos del mundo, a buena parte de sus productos.

Además, varios magistrados del tribunal supremo brasileño fueron sancionados por Washington por su manejo del caso contra Bolsonaro.

El expresidente, de 70 años, fue condenado esta semana por liderar un fallido plan para impedir la asunción de Lula, que lo derrotó en las elecciones de 2022.

“El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, afirmó Lula en el texto publicado en inglés.

“Meses de investigaciones (...) descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema”, agregó.