Santiago del Estero se despide del frío y arranca una semana calurosa con más de 30º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias aisladas para el lunes, mientras que a partir del martes las temperaturas superarán los 30°C y predominará el sol en toda la provincia.

Hoy 21:08

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que Santiago del Estero iniciará una semana con temperaturas elevadas, con máximas que superarán los 30°C desde el martes, y lluvias aisladas únicamente durante el lunes.

El lunes se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, con temperaturas máximas alrededor de 27°C y mínimas cercanas a 17°C, por lo que se recomienda a los santiagueños mantenerse atentos al clima y protegerse frente a la lluvia.

A partir del martes, las jornadas se presentarán cálidas y soleadas, con máximas que superarán los 30°C y mínimas en torno a los 20°C, marcando el inicio de un período con clima típicamente primaveral.

De miércoles a domingo, el calor se mantendrá estable, con cielos despejados y sin pronósticos de lluvia, condiciones ideales para realizar actividades al aire libre y disfrutar de días soleados en toda la provincia.

En resumen, Santiago del Estero se despide del frío, comenzando una semana con lluvias aisladas al inicio y un clima cálido y estable que dominará los días siguientes, anticipando jornadas de pleno sol y altas temperaturas.