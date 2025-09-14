Daniela Celis, sobre el estado de Thiago Medina: “Le llega toda la luz, sigan rezando”

La influencer reveló detalles sobre el estado actual de Thiago tras su accidente y pidió a sus seguidores que mantengan la fe: “Estoy segura de que le llega toda esa luz que le mandan”.

Hoy 21:23

Daniela Celis compartió un comunicado sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas. En medio de las versiones de que el ex Gran Hermano había empeorado en las últimas horas, trató de llevar tranquilidad y pidió una cadena de oración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que le envían. Permanece en el mismo estado y presenta diagnóstico reservado. Mantenemos el pedido de oración”, expuso en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Toda la luz que envían le está llegando”.

Posteo

Además, dejó en claro que se encuentra acompañada por su entorno. “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias”, completó.

Previamente, había compartido una foto de una de las nenas junto a la frase: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Medina continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un grave accidente con su moto. Además, presentó leves signos de mejoría con respecto al sábado.

El último parte médico confirmó que el joven continúa con asistencia respiratoria mecánica y bajo drogas vasoactivas. “Su estado es reservado”, indicaron desde el centro de salud. También deslizaron que ingresó al lugar en estado crítico.