Quimsa cayó ante Instituto en la final de la Copa Turismo Carey

La Fusión perdió 104-90 en Córdoba en su segundo amistoso de pretemporada. Romano y Meyinsse fueron los goleadores con 19 puntos.

Hoy 23:19

En la final de la Copa Turismo Carey, disputada en Córdoba, Quimsa cayó por 104 a 90 frente a Instituto, en lo que fue su segundo partido preparatorio rumbo al inicio de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro mostró un buen nivel ofensivo de ambos lados, pero fue el conjunto cordobés el que marcó diferencias en los momentos clave. Nicolás Romano y Jerome Meyinsse se destacaron como máximos anotadores del partido con 19 puntos cada uno, liderando la ofensiva albirroja.

El equipo dirigido por Leandro Ramella continúa ajustando detalles en la puesta a punto y el próximo fin de semana tendrá una serie de amistosos en Córdoba, buscando llegar con rodaje al debut en la Liga Nacional, precisamente ante Instituto.

Además, el martes arribará a Santiago del Estero el portorriqueño Christian Negrón, con lo cual Ramella podrá contar con el plantel completo para el inicio de la temporada.