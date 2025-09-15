Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2025 | 21º
X
Locales

El tiempo para este lunes 15 de septiembre en Santiago del Estero: una jornada inestable y con 26ºC de máxima

Se anuncian chaparrones y lluvias aisladas acompañadas de vientos moderados del sector este para este lunes en la Madre de Ciudades.

Hoy 07:38
Plaza Libertad Nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con probabilidad de chaparrones y vientos moderados del sector este.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, se mantendrían estas condiciones y se espera que la temperatura máxima alcance los 26ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido anuncia un martes con cielo mayormente nublado, vientos leves de direcciones variables y una máxima que alcanzaría los 32ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a un joven tras robar en la vivienda de un jubilado en el Barrio Obrero de Añatuya
  2. 2. Tránsito y Transporte de la Capital informó que la línea 120 continua con la modificación de su recorrido de manera temporal
  3. 3. Fuerte recorte del gasto público: salud, educación y obra pública entre los sectores más afectados
  4. 4. Un menor de 16 años provocó un apagón masivo en Río Gallegos tras chocar contra un poste
  5. 5. Daniela Celis, sobre el estado de Thiago Medina: “Le llega toda la luz, sigan rezando”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT