El tiempo para este lunes 15 de septiembre en Santiago del Estero: una jornada inestable y con 26ºC de máxima

Se anuncian chaparrones y lluvias aisladas acompañadas de vientos moderados del sector este para este lunes en la Madre de Ciudades.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con probabilidad de chaparrones y vientos moderados del sector este.
Hacia la tarde, se mantendrían estas condiciones y se espera que la temperatura máxima alcance los 26ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido anuncia un martes con cielo mayormente nublado, vientos leves de direcciones variables y una máxima que alcanzaría los 32ºC.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.