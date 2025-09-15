El tiempo para este lunes 15 de septiembre en Santiago del Estero: una jornada inestable y con 26ºC de máxima

Se anuncian chaparrones y lluvias aisladas acompañadas de vientos moderados del sector este para este lunes en la Madre de Ciudades.

Hoy 07:38

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con probabilidad de chaparrones y vientos moderados del sector este.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, se mantendrían estas condiciones y se espera que la temperatura máxima alcance los 26ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido anuncia un martes con cielo mayormente nublado, vientos leves de direcciones variables y una máxima que alcanzaría los 32ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.