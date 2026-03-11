Independiente BBC afronta un duelo clave ante Colón en el Israel Parnás

El conjunto santiagueño recibe este jueves al Sabalero desde las 22 en un partido vital en la lucha por meterse en los playoffs de la Liga Argentina.

Hoy 07:05

Independiente BBC recibirá este jueves a Colón de Santa Fe desde las 22.00 en el Estadio Israel Parnás, en un duelo correspondiente a la Liga Argentina de Básquet. El encuentro aparece como clave para ambos equipos, aunque con objetivos distintos en el tramo final de la fase regular.

El equipo santiagueño ocupa actualmente el puesto 12° de la tabla y depende prácticamente de sí mismo para meterse en los playoffs. Más allá de tener chances matemáticas de subir posiciones, la prioridad para el conjunto dirigido por Javier "Tulo" Rivero será defender su lugar, ya que Rivadavia Básquet y La Rioja Basket lo siguen de cerca.

Independiente viene de una gira por Mendoza con resultados repartidos: cayó ante Rivadavia, pero logró un triunfo importante frente a Huracán Las Heras, lo que le permitió mantenerse en zona de clasificación. Además, el equipo contará nuevamente con Andrés Lugli, una vuelta importante que puede aportar jerarquía en el cierre del campeonato.

Al conjunto santiagueño le quedan tres partidos por disputar en la fase regular. Tras el duelo ante Colón, deberá enfrentar a Villa San Martín y cerrará su participación como visitante ante Estudiantes de Tucumán. Si logra ganar los tres encuentros, las posibilidades de clasificación a los playoffs serán muy altas.

Por su parte, Colón llega en levantada luego de una serie de resultados positivos que le permitieron salir del último lugar de la tabla y comenzar a ilusionarse con ingresar a la reclasificación. El conjunto santafesino incluso logró sacar dos partidos de ventaja sobre Huracán, su principal rival en la pelea por la permanencia.

El Sabalero tiene como principal figura a Hans Feder Ponce, actual goleador de la Liga Argentina con 22.5 puntos de promedio. Lo acompañan otros nombres importantes como Germán González y los hermanos Bautista Fernández y Joaquín Fernández.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 18 de diciembre, cuando Independiente se quedó con la victoria en un encuentro particular que debió finalizar antes de tiempo debido a una falla en el reloj de 24 segundos, situación que no pudo resolverse dentro de la tolerancia reglamentaria.

El partido comenzará a las 22.00, con el arbitraje de Oscar Brítez e Iván Huck Braner, en lo que promete ser un duelo decisivo en Santiago del Estero.