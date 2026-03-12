“Chiqui” Tapia se reunió con el presidente de la Conmebol y le propuso jugar la Finalissima en el Monumental

El titular de la AFA recibió a Alejandro Domínguez para dialogar sobre el partido entre la Selección Argentina y España.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se reunió este jueves por la noche con el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, para avanzar en la definición de la sede de la Finalissima entre Selección Argentina y Selección de España.

El dirigente argentino ratificó su postura de disputar el encuentro en el Estadio Monumental de Núñez, mientras continúan las negociaciones con las autoridades europeas.

Qatar perdió fuerza y crecen las diferencias

La sede original del partido era Qatar, pero la opción quedó en suspenso debido al conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a las federaciones a buscar nuevas alternativas.

Mientras la UEFA pretende que el encuentro se juegue en España, con el Estadio Santiago Bernabéu como principal candidato, desde AFA primero se evaluó un país neutral, aunque en las últimas horas Tapia reforzó su postura de llevar el partido a Buenos Aires.

“España quiere jugar en el Bernabéu y yo en el Monumental”, declaró Tapia tras presentarse ante la Justicia en una causa por presunta evasión.

El respaldo de Conmebol

Domínguez viajó a Argentina para mantener el encuentro con Tapia y dejó en claro su apoyo a la candidatura del estadio de River.

El presidente de Conmebol incluso publicó en sus redes sociales una imagen aérea del Monumental, en señal de respaldo a la intención de que el escenario argentino sea sede del partido.

Otras sedes que estuvieron en análisis

En un primer momento también se analizaron ciudades como Miami y Londres, que aparecían como opciones viables por su infraestructura y conectividad, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los futbolistas de ambas selecciones militan en Europa.

Sin embargo, esas alternativas fueron perdiendo fuerza con el paso de los días.

Cuándo podría jugarse

El partido estaba previsto originalmente para el viernes 27 de marzo, aunque por ahora su realización genera incertidumbre debido a que la sede todavía no está confirmada.

La definición del estadio donde se disputará la Finalissima se resolvería en las próximas horas, en medio de las negociaciones entre AFA, Conmebol y UEFA