La ANMAT retiró del mercado alisadores capilares y equipos médicos no autorizados

La medida apunta a proteger la salud pública tras detectar productos sin aval sanitario.

Hoy 08:51

La ANMAT publicó en el Boletín Oficial varias disposiciones que ordenan la prohibición de uso, comercialización y distribución de al menos seis marcas de distintos rubros, tras detectar graves irregularidades sanitarias. La decisión alcanza productos cosméticos, equipos médicos, artículos de limpieza, domisanitarios y hasta purificadores de agua.

La disposición 6776/2025 prohíbe todos los productos capilares de la marca “JUKA.ALISADOS”, que se vendían online sin ningún tipo de inscripción sanitaria. Incluye artículos como shampoo neutro, alisado japonés, botox capilar, shock de queratina y biotina pura. Según la ANMAT, no existe ningún registro válido que acredite su composición ni origen, por lo que su uso representa un riesgo sanitario.

La disposición 6777/2025 apunta contra la firma Medical Team S.R.L., donde durante una inspección en La Rioja se hallaron parches cardiovasculares y prótesis vasculares de la marca Gore-Tex sin autorización ni documentación. Algunos presentaban fechas de vencimiento caducas y carecían de sellos de seguridad, lo que motivó un sumario sanitario.

En tanto, la disposición 6778/2025 prohíbe el uso de un equipo para tratar la apnea del sueño que había sido robado en Córdoba. Al haber perdido su trazabilidad, se desconoce su estado de conservación, lo que implica un riesgo para la salud.

También se dispuso el retiro de una lavandina en polvo “Calitex”, que se promocionaba como viricida y bactericida sin tener inscripción sanitaria ni fabricante identificado.

La disposición 6780/2025 prohíbe el repelente y desodorante para perros y gatos “Chau Pis”, cuyo RNE era falso y cuyo presunto fabricante negó haber producido ese artículo. El envase lo presentaba como domisanitario de riesgo II, categoría que exige registro y control, por lo que se retiró de todos los canales de venta.

Por último, la disposición 6781/2025 apunta a aparatos purificadores de agua de red domiciliaria y sus filtros de las marcas Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan y Electrolux, así como cualquier dispositivo sin rótulo identificatorio. Muchos carecen de etiquetas o de datos de importador autorizado, y algunos usuarios denunciaron partículas negras y mal sabor en el agua.