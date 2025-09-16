Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 16º
X
Regionales

Conmoción en Córdoba: alumno de 13 años murió tras descompensarse en plena clase

El trágico hecho ocurrió en el Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz. Sucedió durante la hora de educación física.

Hoy 08:03
Colegio de Córdoba.

Un adolescente estudiante de la escuela Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, falleció este lunes por la tarde tras descompensarse en una clase de educación física.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trágico suceso ocurrió en la plaza lindera del establecimiento ubicado en Villa Domínguez, precisa el portal Cadena 3. 

El joven de 13 años se encontraba junto a sus compañeros de clase en educación física, donde se habría descompensado, según indicó el profesor que se encontraba a cargo.

Al joven se le realizaron maniobras de RCP en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Sayago donde se constató su fallecimiento.

El adolescente sería alumno de segundo año de la escuela.

TEMAS Provincia de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  2. 2. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  3. 3. En una nueva ofensiva, el ejercito israelí ingresó con tanques a la Ciudad de Gaza
  4. 4. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  5. 5. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT