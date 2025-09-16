Gustavo Quinteros será el nuevo entrenador de Independiente y debutaría ante Racing

Después de la reunión del lunes entre el presidente, Néstor Grindetti, y el técnico de 60 años, avanzaron en un acuerdo económico y solo resta que se haga oficial.

Gustavo Quinteros se convertirá en el próximo entrenador de Independiente, tras la salida de Julio Vaccari luego de la derrota con Banfield. El acuerdo se cerró de palabra con el presidente Néstor Grindetti en una reunión virtual el lunes.

El contrato del nuevo DT se extenderá hasta diciembre de 2026, coincidiendo con el fin del mandato de la actual dirigencia. Su debut oficial sería nada menos que en el clásico frente a Racing, en el Cilindro, el domingo 28 por la fecha 10 del Clausura.

El entrenador santafesino de 60 años llega tras un paso breve y sin éxito por Gremio de Brasil, donde dirigió 17 partidos. Su última gran experiencia fue en Vélez, con quien fue campeón de la Liga Profesional 2024 y finalista de la Copa Argentina, dejando un registro de 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas en 50 encuentros.

Será la primera vez que Quinteros dirija a uno de los clubes grandes del fútbol argentino. En el país, apenas había tenido una experiencia anterior en San Martín de San Juan en la B Nacional, en 2005. Fue elegido por la dirigencia del Rojo no solo por su estilo de juego, sino también por la experiencia acumulada en distintos equipos de Sudamérica.

En principio, Quinteros no llegaría al partido del próximo domingo a las 14.30 contra San Lorenzo en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Ese encuentro será dirigido por el interino Carlos Matheu, acompañado por Eduardo Tuzzio. El flamante DT adelantó su regreso desde Miami y arribará al país entre hoy y mañana.

El nombre de Quinteros ya había sonado fuerte en el fútbol argentino: fue candidato a Boca tras la salida de Fernando Gago, aunque Juan Román Riquelme finalmente eligió a Miguel Ángel Russo. Además, estuvo en la órbita de Colo-Colo y fue considerado por las selecciones de Chile y Perú tras las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Su paso por Gremio no dejó buenos números: logró 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas antes de ser despedido. En agosto, había declarado su deseo de dirigir en Argentina y estar cerca de su familia. Ese anhelo se concretará ahora en el banco de Independiente, donde asumirá uno de los mayores desafíos de su carrera.