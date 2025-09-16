El diseño y el armado de muebles con melamina será el eje de una capacitación con salida laboral

Comienza este sábado en el Espacio Taller Xilema una capacitación sobre diseño y fabricación de muebles en melamina desde cero. El curso, orientado a quienes buscan una salida laboral rápida y de gran demanda en el mercado, cuenta con el auspicio de importantes marcas locales, naciones e internacionales.

Hoy 21:16

El Espacio Taller Xilema inicia su ciclo de capacitaciones con el curso “Diseño y armado de muebles con melamina – Nivel 1”, que comenzará este sábado 20 de septiembre en su sede de Pasaje 15 de Noviembre 1385, barrio Huaico Hondo, Santiago del Estero.

La propuesta está dirigida a todo público mayor de 18 años y no requiere conocimientos previos, por lo que es una oportunidad ideal para quienes desean aprender un oficio desde cero y generar ingresos a través de la carpintería en melamina.

Un curso práctico con perfil emprendedor

* Durante tres meses, los participantes aprenderán de manera teórica y práctica a:

* Diseñar muebles personalizados en melamina.

* Calcular costos y presupuestos.

* Manejar herramientas manuales y eléctricas.

* Realizar la colocación de herrajes y accesorios.

El dictado estará a cargo de Ana Soledad Cerúsico, Técnica en Aserraderos y Carpintería Industrial, quien resaltó: “El curso fue pensado para quienes siempre quisieron aprender carpintería y no tuvieron la oportunidad. No se requieren conocimientos previos: desde la primera clase se trabaja con material teórico y práctico, cartillas de ejercitación y práctica directa con máquinas y herramientas”.

Además, el programa está diseñado con un enfoque emprendedor, pensado para que los alumnos puedan iniciar su propio taller, ofrecer muebles a medida o sumarse a la creciente demanda del sector maderero en la provincia.

La creciente demanda de muebles a medida como oportunidad

“La motivación de este espacio surge de la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda de amoblamiento en Santiago del Estero, impulsada por la construcción de nuevos barrios y viviendas”, agregó Cerúsico.

Empresas que acompañan

La capacitación cuenta con el apoyo de firmas del rubro maderero de alcance provincial, nacional e internacional: Busper e Hiperplaca (tableros melamínicos y cortes programados), Dorking (clavos, grampas y maquinaria), Pampero (insumos de uso intensivo para el sector foresto-industrial) y Rothoblaas, multinacional italiana con soluciones de fijación y capacitación técnica.

Información e inscripción

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes y se debe completar este formulario .

Inicio: sábado 20 de septiembre.

Duración: 3 meses (clases todos los sábados de 8 a 12 hs).

Lugar: Xilema Espacio Taller, Pasaje 15 de Noviembre 1385, barrio Huaico Hondo.

Costo total: $130.000 (Inscripción + 1° cuota $50.000; 2° cuota $40.000 hasta el 10 de octubre; 3° cuota $40.000 hasta el 10 de noviembre).