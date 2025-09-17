Entre enero y julio, el consumo de yerba mate creció 12% en Argentina

En los primeros siete meses de 2025 se comercializaron más de 161 millones de kilos de yerba mate en el mercado interno. Además, las exportaciones registraron un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.

El consumo de yerba mate en el mercado interno argentino registró un incremento del 12% en los primeros siete meses de 2025 en comparación con igual período del año anterior. Entre enero y julio las salidas de molinos hacia el mercado interno alcanzaron los 161,87 millones de kilogramos, frente a los 144,5 millones de kilogramos contabilizados en los mismos meses de 2024.

El indicador que utiliza el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para medir el movimiento del producto es la yerba mate elaborada a salida de molino. Este número refleja el volumen que llega a los centros de distribución de las firmas yerbateras, así como las compras que realizan mayoristas, hipermercados y supermercados. “El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola”, destacó el organismo en su reporte.

En julio, el volumen fue de 23,59 millones de kilogramos, mientras que sumando los meses anteriores se llegó al total de 161,87 millones. El crecimiento interanual se observa de manera clara al comparar las cifras: en los primeros siete meses de 2024 se habían despachado 144,5 millones de kilogramos, lo que representa un aumento del 12% en 2025.

Preferencias de los consumidores

El informe también detalla cómo se distribuye el consumo según los formatos de envase. Durante julio de 2025, los paquetes de medio kilo concentraron el 54,52% de las ventas, mientras que los de un kilo representaron el 38,89%. En tanto, los envases de dos kilos tuvieron una participación del 1,75% y los de un cuarto kilo del 0,74%. El resto se distribuyó entre otros formatos (0,47%) y productos sin estampillas, como solubles o saquitos (3,64%).

La participación de los paquetes de 500 gramos y 1 kilo se mantiene como predominante, con más del 93% de las salidas de molino destinadas al mercado interno, una tendencia que se repite en los últimos años.

Producción y cosecha

El INYM informó además que entre enero y julio de 2025 se procesaron 639,9 millones de kilogramos de hoja verde en los establecimientos de secanza. Esa cifra representa una disminución respecto a los 739,8 millones registrados en el mismo período de 2024, aunque se mantiene por encima de los niveles alcanzados en 2023 (521,9 millones).

En el desglose regional, Misiones continúa liderando la producción, acompañada por distintas zonas de Corrientes, con volúmenes que superan ampliamente al resto de las áreas productoras del país.

Exportaciones en alza

El comercio exterior de yerba mate también mostró un comportamiento positivo durante los primeros siete meses de 2025. En ese período se exportaron 30,85 millones de kilogramos, con un fuerte repunte en julio, mes en el que se despacharon 6,56 millones, el valor mensual más alto en lo que va del año.

El crecimiento interanual alcanza el 32% respecto de los 23,38 millones de kilogramos enviados al exterior en igual lapso de 2024. El dato adquiere relevancia porque supera los volúmenes observados en 2023 y 2022, lo que confirma la recuperación del canal externo. Además, el acumulado a julio ya representa más del 70% del total exportado durante todo 2024, cuando se habían alcanzado 43,8 millones de kilogramos.

El estudio no detalla el resultado de las exportaciones en términos de valor, pero los últimos datos disponibles del Indec señalan que en los primeros seis meses del año el sector logró una facturación de USD 50 millones por sus envíos al exterior, con lo que alcanzó una mejora del 0,7% en comparación al mismo período del 2024. No está contemplado en ese número el resultado de julio, que fue un mes particularmente bueno para la rama exportadora.

El balance del primer semestre extendido a julio muestra un aumento sostenido en el consumo interno y una suba significativa en las exportaciones. Si bien la cosecha de hoja verde fue menor a la del año pasado, la mayor salida de molino refleja un consumo más dinámico en el mercado local.

En palabras del INYM, “los datos registrados durante el período enero-julio permiten observar un incremento en la colocación de yerba mate en góndolas, tanto en el mercado interno como en el externo”.