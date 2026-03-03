El gobernador pone en marcha la opción de cargos 2026 a través del Consejo Virtual

Elías Suárez presidirá un importante acto y la jornada de capacitación para docentes en el Fórum a partir de las 8.45.

El gobernador Elías Suárez encabezará este martes en el Fórum un evento donde se presentarán las pautas para la opción de cargos para el año 2026. Además, se realizará la "Jornada de Capacitación sobre Manejo e Interacción con el Consejo Virtual" con las pautas referidas.

Esto significará la puesta en marcha de la opción de cargos 2026 a través del "Consejo Virtual".

El mandatario estará acompañado por autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. También estarán presentes miembros del Gabinete provincial, intendentes y comisionados municipales, gremios integrantes de la Mesa de Dialogo y Trabajo Docente, funcionarios y miembros de equipos técnicos del Ministerio de Educación y del Consejo General de Educación.

Además, se espera la presencia de alrededor de mil docentes, dado el fuerte interés por esta capacitación. Incluso habrá transmisión en vivo de la capacitación vía streaming para que educadores de los distintos puntos de la provincia participen en tiempo real y puedan informarse sobre las pautas de opción de cargo y el manejo del sistema del Consejo Virtual.

La capacitación estará organizada en dos etapas. La primera comprende los aspectos legales de las Pautas de Opción, y la segunda hace hincapié en los aspectos prácticos y las herramientas del manejo del sistema. Ambas instancias buscan garantizar la participación de todos los docentes con el adecuado conocimiento de las pautas legales y del proceso concursal, el cual es 100% online. Esta innovación tecnológica incorpora actualizaciones claves para el presente ciclo lectivo, en procura de garantizar el acceso de todos docentes en pie de igualdad para que puedan optar los cargos de forma eficiente.

Prioridad

Las Pautas de Opción de Cargos 2026 permiten concursar a todos los docentes inscriptos y clasificados en el Listado de Orden de Mérito LOM 2026 hasta 181 puntos (sea cargo u horas cátedras). Además, establece una prioridad para aquellos aspirantes sin cargos docentes ni administrativos y sin horas cátedras, y con domicilio legal en la localidad en que está radicada la institución oferente o zona de cercanía.

Es por ello que hoy se espera en el Fórum la presencia de un número importante de docentes sin cargo.

El objetivo de dicha medida es brindar mayores oportunidades para acceder a su primer trabajo docente a jóvenes de la provincia y en especial, a los de cada paraje donde se tengan que cubrir cargos.

El pasado 20 de febrero en conferencia de autoridades educativa, se anticipó que los criterios para la apertura de concursos tendrán un enfoque territorial y generacional.

En cuanto a la opción de cargos para docentes, precisaron que se abrirán tres instancias: el domiciliado en el lugar de la oferta educativa; el domiciliado hasta 30 kilómetros y el domiciliado a más de 30 kilómetros. Posteriormente, podrán acceder quienes no tengan prioridad conforme a estos criterios.

Además, se va a priorizar a los jóvenes en las pautas de opción de cargos y horas cátedras de todos los niveles educativos. "La prioridad va ser para el docente joven que no ha podido acceder a un cargo y, a su vez, sumamos esta visión de territorio, porque tendremos en cuenta al que se encuentre domiciliado en el mismo lugar de la institución", indicaron las autoridades educativas.